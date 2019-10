Lenny Kravitz a Umbria Jazz 2020, la data del concerto a Perugia e i biglietti

Lenny Kravitz a Umbria Jazz 2020. La superstar sarà in concerto al Santa Giuliana il 10 luglio con "Here To Love" Tour 2020. I biglietti, spiega Umbria Jazz, in vendità da giovedi’ 17 ottobre dalle 10 su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com e www.umbriajazz.com. Ecco i prezzi previsiti: PIT Posto unico in piedi: €69,00 + €10,35= €79,35, PLATEA Posto unico in piedi: €57,00 + €8.55= €65.55, GRADINATA non numerata: €62,00 + €9,30= €71,30

Scrive Umbria Jazz: "Noto per i suoi concerti super energici, la sua promessa è quella di mantenere la fama di fare concerti live. Lenny Kravitz enfatizza ancora una volta l'unione di rock-and-roll, funk, blues e soul nel suo 11° album, Raise Vibration. Trae ispirazione dai giovani, ma risplende grazie ai suoi 3 decenni di saggezza, rappresenta una potente rinascita creativa in un corpo audace, splendente e brillante che si addice al suo spirito sconfinato". E ancora: "Considerato uno dei principali musicisti rock dei nostri tempi, Lenny Kravitz ha trasceso generi, stili, razze e classi nel corso della sua ventennale carriera musicale. La musica rock e funk influenza gli animi degli anni '60 e '70; lo scrittore, produttore e polistrumentista ha vinto 4 Grammy Awards consecutivi, oltre a stabilire un record per il maggior numero di premi vinti nella categoria Best Male Rock Vocal Performance. Oltre ai suoi dieci album in studio, che hanno venduto 40 milioni di copie in tutto il mondo, questo artista multidimensionale è passato al cinema, nel ruolo di Cinna, un successo ai botteghini con The Hunger Games e The Hunger Games: Catching Fire. Lenny Kravitz lo possiamo anche vedere nei film tanto acclamati dalla critica Precious and The Butler. La sua società creativa Kravitz Design Inc. promuove un vasto portafoglio di iniziative important e comprende proprietà alberghiere, progetti condominiali, residenze private e storici marchi di fascia alta come Rolex, Leica e Dom Perignon".