La cultura apre la mente, parte "Leggiamo": il laboratorio che fortifica il rapporto tra genitori e figli

Con “Leggiàmo”, laboratorio di lettura espressiva per adulti e bambini, si aprono le attività per il 2018 della Biblioteca comunale V. Aganoor Pompilj di Magione, oggetto in questi giorni di significativi interventi di manutenzione. Il laboratorio, condotto da Michele Volpi, formatore di Rinoceronte teatro e di volontari Nati per leggere, si articola in tre moduli costituiti da quattro incontri ciascuno, previsti ogni sabato mattina a partire dal 20 gennaio. Il percorso tematico così proposto affronterà i temi della lettura espressiva (primo modulo), delle fiabe e dei racconti brevi ( secondo modulo) e dell’albo illustrato (terzo modulo), mentre a conclusione degli incontri è previsto un laboratorio interdisciplinare di ascolto e manualità che porterà alla costruzione di libri artistici, intitolato “Una valigia di storie e di pennelli”, condotto da Erika Di Silvestre formatrice e divulgatrice scientifica presso il POST di Perugia. Inoltre il laboratorio di lettura espressiva si integrerà con altre attività di lettura già proposte in biblioteca, rivolte a genitori e bambini, a cura della volontaria Andreina Panico, che avranno luogo due sabati al mese, in concomitanza del laboratorio di lettura espressiva per adulti.

Una biblioteca al passo con i tempi, che ha chiuso un 2017 vedendo aumentato il numero di utenti e di fruitori della sala consultazione e multimediale, e la cui attività va ben oltre l’universo dei libri con progetti di didattica d’archivio destinati agli studenti; con l’organizzazione di concorsi letterari come il Premio Nazionale Vittoria Aganoor Pompilj, e il Premio Versi Illustrati per i ragazzi delle scuole; con l’organizzazione di mostre che valorizzano il ricco patrimonio documentario e librario; con ricerche originali che approdano spesso ad importanti pubblicazioni.

A questo si aggiungono tutte le iniziative rivolte ai più piccoli grazie all’adesione ai progetti regionali di promozione della lettura, come Nati per leggere, che ha visto, anche nel periodo festivo, la biblioteca frequentata da giovanissimi lettori e dalle loro famiglie, con proposte di letture ad alta voce accompagnate anche da momenti musicali. «La biblioteca – spiega il delegato alla cultura del Comune di Magione – ha un ruolo assolutamente centrale nella vita culturale della comunità. È uno spazio di dialogo e di confronto, anche intergenerazionale, che ospita le conferenze settimanali nell’ambito dei corsi dell’Università della Terza età insieme ai progetti e agli incontri di Nati per leggere. Grazie all’impegno del responsabile Francesco Girolmoni la biblioteca, insieme all’archivio storico e ai fondi tematici, che nel corso del tempo sono stati acquisiti, è un laboratorio di ricerca e innovazione didattica, uno spazio espositivo versatile e informale, un complesso conservativo in continua espansione grazie alle molte donazioni e alle acquisizioni di fondi speciali e materiale archivistico di pregio compiute dall’Amministrazione negli ultimi anni. Per questo si sta provvedendo ad una progressiva razionalizzazione degli spazi interni, con l’implementazione delle strutture di deposito e conservazione del materiale librario, l’acquisto di nuovi arredi per lo studio e l’aumento delle postazioni informatiche per la consultazione gratuita di internet e delle banche dati delle librerie virtuali oggi disponibili. Un impegno che proseguirà anche nel 2018 con la realizzazione di una vera e propria isola multimediale e nuove iniziative per arricchimento del patrimonio librario e di avvicinamento alla lettura»