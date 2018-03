A Radio Subasio una serata live di musica e parole: "Le Vibrazioni" gli ospiti eccezionali di questo appuntamento

A Radio Subasio arrivano Le Vibrazioni. Il 7 marzo alle 21,00 sarà Subasio Music Club, serata live di musica e parole. Il pubblico verrà scelto casualmente tra coloro che compileranno il form pubblicato nel sito ufficiale. Il 7 marzo ricade anche il 42esimo compleanno dell'emittente.

Un mini-concerto ed un'intervista, con il pubblico a fare da corona in un'atmosfera intima ed informale. E' la formula di Subasio Music Club, l'appuntamento di Radio Subasio che porta negli studi di Assisi dell'emittente i principali artisti del panorama musicale nazionale. Mercoledì 7 marzo alle 21,00 sarà la volta de Le Vibrazioni, reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con "Così sbagliato", ad oggi uno dei quattro brani più programmati dalle radio italiane. La band capitanata da Francesco Sarcina sarà protagonista di un viaggio ad alto tasso di energia, nel quale i maggiori successi del gruppo, proposti dal vivo, si alterneranno a racconti ed aneddoti, sapientemente portati allo scoperto dallo speaker Roberto Gentile.

Una serata piena di calore e di colore, di musica e di parole, come di consueto con cornice di pubblico, chiamato a proporsi compilando il form pubblicato - a corredo dell'articolo - nel sito ufficiale dell'emittente. Attenzione però, a ricevere l'esclusivo Pass Invito saranno solo 15 coppie, prescelte dalla sorte. Da quando è stata ufficializzata la presenza della band, il sito ha registrato un picco di visite, sottolineano alla Radio; fino a venerdì 2 marzo sarà possibile inviare la propria candidatura, successivamente i prescelti riceveranno via mail il Pass Invito. Raccomandiamo - suggeriscono ancora a Radio Subasio - di rispondere sempre alla mail, sia per confermare la presenza che per declinare l'invito. Abbiamo sperimentato che si creano liste d'attesa piuttosto corpose ed è giusto procedere a successivi ripescaggi, per dare alla maggior parte degli ascoltatori la possibilità di essere ulteriormente selezionati.

Quello che è certo, sarà una serata speciale. Nelle pieghe della storia del gruppo ci sono brani indimenticabili e spunti interessanti di riflessioni, a partire dal percorso intrapreso di recente dopo un'interruzione di cinque anni durante i quali il quartetto si è misurato con progetti individuali. Già a dicembre scorso un concerto aveva ufficializzato la reunion, mentre la presenza sul palco di Sanremo, il nuovo disco di inediti dal titolo "V" e l'imminente tour, hanno consacrato e continueranno a consacrare il ritorno sulle scene. E' del frontman Francesco Sarcina una delle ammissioni più sincere - condivisa da Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda - "come le coppie c'è voluto un periodo di lontananza per capire che ci mancavamo!".

Vederli insieme, uniti ed affiatati sarà il regalo più bello per gli appassionati della loro musica ed anche per Radio Subasio che il 7 marzo taglierà il traguardo del 42esimo compleanno ... all'insegna dei suoni, emozioni e sogni.