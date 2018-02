Per San Valentino due super attori protagonisti de "Le tre rose di Eva", incontrano i fan: ecco dove

Passione, amori contrastati, potere. San Valentino a PiazzaUmbra, il centro commerciale di Trevi, si festeggia con i protagonisti de ‘Le tre rose di Eva’, la fiction televisiva giunta alla quarta serie e in onda su Canale 5. Roberto Farnesi e Anna Safroncik, che interpretano Alessandro Monforte e Aurora Taviani, saranno ospiti al centro commerciale di Trevi dove si racconteranno in una breve intervista e incontreranno i loro fan per foto opportunity domenica 11 febbraio dalle 17.