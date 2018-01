Le Tea Sisters al Centro Commerciale Gherlinda

Le Tea Sisters al Centro Gherlinda di Corciano (Perugia). Il 21 Gennaio non prendete impegni! Le Tea Sisters, amiche inseparabili nate dalle storie raccontate da Tea Stilton sono in viaggio verso Corciano, Centro Gherlinda, pronte a un pomeriggio di avventure e sorprese. Dalle 16 vi aspettano: - angoli lettura per vivere storie emozionanti ed avventurose - area trucco e acconciature, dove farvi truccare e pettinare come una Tea Sisters - lo spettacolo “Niente è come sembra”, un mistero da risolvere insieme alle Tea Sisters - meet and Greet con Nicky, Pamela, Colette, Paulina e Violet Un pomeriggio da non perdere, da vivere con le vostre migliori amiche e dove scoprirete che la vera amicizia è il bene più prezioso. Tea Sisters, più che amiche, sorelle Gadget e sorprese per tutti! Ingresso gratuito Manda una email a info@leftloop.com con oggetto “Tea Sisters” e ritira un gadget speciale! Info e dettagli Centro Gherlinda Via Nervi Corciano 075/5173401 https://www.facebook.com/events/721178474742818/?ti=icl