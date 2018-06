A Radio Subasio ospite la cantante Laura Pausini: intervista in diretta con la presenza del pubblico

Da quando è stato annunciato, in radio e sui social, l'entusiasmo fra gli ascoltatori di Radio Subasio è alle stelle! Giovedì 14 giugno, dalle 16, Laura Pausini sarà ospite negli studi dell'emittente ad Assisi per un'intervista alla presenza del pubblico. Saranno 40 i fans ai quali verrà data l’opportunità di partecipare al contest web, così da seguire da vicino l’appuntamento condotto da Roberto Gentile, in sinergia con Leonardo Fabrizi chiamato ad interagire con i social. La selezione della rosa dei fortunati 'premiati' con l'esclusivo Pass Invito, avviene come sempre casualmente, previa compilazione del form pubblicato sul sito e sulla pagina FB. Inutile dire che sono state avanzate una marea di richieste, da ogni parte d'Italia ... alcune addirittura dall'estero. D'altra parte l'occasione è ghiottissima!

L'ospitata di Laura Pausini arriva mentre è in rotazione radio il suo “E.Sta.A.Te”, terzo singolo estratto dall’ultimo album, “Fatti sentire”, che arriva dopo “Non è detto” e “Frasi a metà”. A corredo del brano, che ben introduce il clima leggero e vacanziero dell’estate ormai alle porte, anche il videoclip girato a Miami da Leandro Manuel Emede. … E come nelle immagini si racconta di un viaggio on the road, in compagnia degli amici con i quali condividere non solo il percorso, ma anche il traguardo … in qualunque luogo esso sia, attraverso le parole si potrà ripercorrere molto del vissuto di Laura. Percepita come una delle artiste internazionali più amate, ha conservato la freschezza della ragazzina di un tempo … dal 1993, anno in cui vinse il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano “La solitudine” ad oggi, nell’imminenza del doppio appuntamento di Roma, il 21 e il 22 luglio al Circo Massimo.