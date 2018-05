Trasimeno, l'iniziativa degli albergatori umbri: porte aperte ai turisti locali con un tour gratuito

Porte aperte al Trasimeno, l’iniziativa organizzata dall'Urat (Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno) rivolta ai turisti provenienti da fuori regione, che offre pacchetti di soggiorno a condizioni vantaggiose con l'obiettivo di incentivare il turismo lacustre, apre agli umbri. Domenica 13 maggio il Consorzio offrirà due tour pomeridiani ai turisti locali, non proprio il target degli albergatori, con l'obiettivo di rendere il Trasimeno da subito, e fino alla fine della stagione, un posto vivo, di cui si possa parlare in maniera positiva.

Due i tour gratuiti in programma rivolti ai turisti locali, quello blu e quello verde. Il primo coinvolge principalmente i Comuni rivieraschi e conduce il turista alla scoperta di tante attività sportive ed economiche come la pesca. In questo caso si degusteranno i prodotti del lago e si potrà godere delle bellezze naturalistiche del bacino. Il percorso “green” coinvolge invece i Comuni più collinari con attività legate alla conoscenza dei borghi e dell’enogastronomia. In questo caso ci saranno tappe ai musei di questi territori.