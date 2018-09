Vivere un'esperienza fuori dal comune: viaggio di 100 chilometri a cavallo tra le bellezze mozzafiato del Trasimeno

Un viaggio a cavallo tra le suggestive bellezze del Trasimeno. Torna dal 14 al 16 settembre l’evento curato da Apd Prom.O.S.Sport, quest’anno giunta alla IV edizione. Sui passi di San Francesco e Santa Margherita, si attraverseranno i luoghi caratterizzati dalla famosa Battaglia di Annibale contro i Romani, tra paesaggi mozzafiato e panorami imperdibili. Il viaggio è patrocinato dall’Endas Equitazione.

#PellegrinandoinSella nasce come progetto dell’A.p.d. Prom.O.S.Sport di Perugia, realtà con oltre 30 anni di esperienza nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, da un’idea di Cristian Bonella, Cavaliere, Guida ed Istruttore Equestre, con l’intento di ripercorrere il Cammino Francescano compiuto da San Francesco, da La Verna ad Assisi, fino a Poggio Bustone e non solo, alla ricerca del legame indissolubile tra uomo, Fede e natura. L’associazione organizza regolarmente Pellegrinaggi a Cavallo sui Cammini dei Santi che attraversano l’Italia.

Un’ottima occasione questa del Trasimeno per abbinare la ricca Enogastronomia Umbra ad un’esperienza fuori dall’ordinario, vivendo momenti di approccio alla Wilderness con bivacchi all’aria aperta coperti da un cielo di stelle d’estate, ed a strettissimo contatto con la natura e con i Cavalli. Sistemazione in Tende e sacco a pelo, fuoco per caffettiera e grigliate all’aperto quindi ma, per chi vuole, possibilità di pernotto in Agriturismo con ristorante e piscina. In ogni caso sarà un’esperienza da tutta da Vivere.

I DETTAGLI DEL VIAGGIO A CAVALLO Il viaggio 2018 è caratterizzato da un percorso ad anello di 100 chilometri che il gruppo equestre affronterà in 3 giorni, con partenza ed arrivo a Magione. Nella prima tappa i cavalieri saliranno in cresta valicando i bellissimi colli che sovrastano Passignano e Tuoro sul Trasimeno alla volta di Borghetto, dove al Camping Badiaccia Village, uno dei migliori Camping d’Europa, è prevista la sosta per la notte dei cavalieri e amazzoni, mentre i cavalli poranno godere di un sonno in riva al Lago grazie alla struttura Italia Trail che ospiterà gli animali.

Si riparte il giorno dopo verso il Monte Pausillo e Paciano, una giornata in cui la scena è dominata dalla bellissima campagna attorno a Castiglione del Lago e nel finale si sale di nuovo in quota per raggiungere il fine tappa previsto c/o l’Agriturismo Il Pausillo, location da dove si potrà ammirare un panorama davvero mozzafiato, che fra l’altro scorgerà oltre al Trasimeno anche il Lago di Chiusi e Montepulciano.

La sera il gruppo sarà ospite a Paciano per una prelibata cena presso la Locanda Manfredi, si assaporeranno i prodotti tipici del territorio lacustre come la famosa Fagiolina del Trasimeno. L’ultimo giorno di cammino sarà di nuovo caratterizzato da ampi e magnifici panorami sul Lago e non solo, grazie ai colli che si percorreranno, Panicale e Montali, si potrà vedere addirittura Perugia ed Assisi.

Un viaggio alla scoperta di un territorio splendido ma anche all’insegna del buon gusto ed ovviamente del buon bere: prima di concludere l’esperienza in sella, infatti, un’ultima fermata d’obbligo è prevista presso la Cantina Berioli di Montesperello, realtà che produce vini biologici di qualità pluripremiati in ambito internazionale. Visita, degustazione in Cantina e brindisi equestre conviviale, il famoso “Bicchiere della Staffa” allieteranno tutti i partecipanti. Per finire si risale in sella e si tornerà al punto di partenza per chiudere così anche queste edizione 2018 dei 100 Km del Lago Trasimeno targata Pellegrinando in Sella by Prom.o.s.sport. Apd. Per info: pagina FB @pellegrinandoinsella