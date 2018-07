Alla scoperta del Trasimeno meno noto: le aziende agricole aprono le porte a turisti e residenti. Degustazioni in tutte le zone del lago

Le aziende agricole fanno squadra e aprono le porte a turisti e residenti. Ritorna nell'area del Trasimeno l'iniziativa Viste in fattorie con il progetto Ogni giorno gusta il territorio. Dal lunedì al sabato, ogni giorno, fino ad ottobre sarà possibile per adulti e bambini partecipare ai laboratori, visitare le aziende agricole, partecipare a degustazioni e acquistare direttamente nelle aziende i prodotti.

Sono 6 le aziende che, unite dal marchio di provenienza del Bollino del Trasimeno, hanno deciso di unire le forze e fare rete per promuovere in maniere coordinata le proprie attività e i propri prodotti. I comuni coinvolti sono quelli di Passignano sul Trasimeno, Panicale, Magione, Paciano, Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago. Le fattorie sono Villa Rancio (lunedì), Cantina Il Poggio (martedì), Casa di Campagna (mercoledì), La Cerreta (giovedì), Agri Hyla (venerdì) e Agricola Bittarelli (sabato); coordinamento a cura dell’Agenzia Mercurio di Passignano sul Trasimeno che da anni investe nella promozione territoriale.

Il progetto ha lo scopo di diffondere la cultura del mondo agricolo, valorizzare la filiera corta, promuovere l’educazione alimentare ed approfondire il legame fra cibo, ambiente e salute nel percorso dal campo alla tavola. La Fattoria diventa così per il visitatore un luogo di esperienza e conoscenza delle diversificate proposte offerte dalle aziende che partecipano. Viticoltori, allevatori, produttori di frutta ed ortaggi e in particolare legumi bio e la Fagiolina; ogni agricoltore predisporrà un programma di attività da sottoporre ai visitatori. L’intento di Visite in Fattoria è anche quello di ricreare un legame tra la popolazione locale ed il proprio territorio.

Nel sito www.visiteinfattoria.it è possibile vedere l'elenco delle attività e delle aziende. Nel portale si trovano anche itinerari e consigli per visitare i luoghi del Trasimeno.