Lacugnano, torna una delle sagre più amate dai perugini e non solo: lumache, prodotti tipici e tante altre specialità

E’ in programma fino a domenica 5 agosto, la storica sagra della Lumaca a Lacugnano giunta quest’anno alla sua 39esima edizione. Tanti i piatti che il ricco menu propone, a cominciare dalle prelibatezze della “casa”: le lumache, con cui si potranno assaggiare gustosi umbricelli, gnocchi, spiedini e tante altre bontà.

La sagra infatti propone anche i sapori e prodotti tipici dell’Umbria, come ad esempio la torta al testo farcita, un’ottima selezione di carni, primi al sugo d’oca e molto altro ancora. Durante i dieci giorni di festa, che hanno preso il via venerdì 27 luglio, le calde serate estive saranno allietate da musica dal vivo, torneo di briscola e per i bambini, uno spazio giochi a loro dedicato.