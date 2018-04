Per tutti gli scrittori emergenti un laboratorio sulla narrativa e sul testo: tutti i dettagli

Un corso aperto a tutti gli scrittori che vogliono intraprendere un percorso di lavoro per portare avanti i loro progetti. Prenderà il via venerdì 20 aprile, alle 19.30 nei locali dell'associazione settepiani, in via Savonarola a Perugia, il Laboratorio sulla Narrativa e sul Testo condotto da Matteo Pascoletti, autore e scrittore perugino (I giorni della nepente - edizioni Effequ). Sei appuntamenti con cadenza settimanale – c'è tempo per iscriversi fino al 15 aprile, le lezioni proseguiranno fino a venerdì 25 maggio – che affronteranno le diverse tematiche specifiche relative al mondo della scrittura, dai personaggi - “questi sconosciuti” - nell'incontro introduttivo, fino alla revisione della stesura del proprio lavoro, passando per dialoghi, descrizioni, stili e struttura di un racconto.

“Elemento centrale del corso – spiega Pascoletti,- sarà la condivisione dei punti di vista dei partecipanti. Perciò ogni incontro e ogni tema sarà introdotto dalla lettura di un brano su cui ciascuno esprimerà le proprie impressioni”. Per partecipare al laboratorio, infatti, sarà necessario inviare al momento dell'iscrizione un testo proprio (edito o inedito) – di lunghezza compresa tra le 4 mila e le 8 mila battute, spazi inclusi - si tratti di un racconto o di parte di un romanzo. Non c'è selezione sui testi, ma costituiranno materiale di lavoro. “È fondamentale – prosegue Pascoletti - che i partecipanti si abituino a confrontarsi con più persone e a non dipendere da un unico punto di vista, per quanto autorevole. Il modello della lezione frontale pura concorre alla falsa percezione di un'oggettiva autorevolezza, e inoltre rende più passivi i partecipanti. Ma ciò è contraddetto dalla prassi della scrittura: un autore solitamente si rivolge a più persone sia nelle fasi di ricerca per un romanzo che nel revisionare un testo, raccogliendo più punti di vista”.