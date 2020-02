Laboratori musicali gratuiti a San Sisto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

JxG – Jazz Per tutte le Generazioni 1. Il progetto Valorizzare il ruolo della scuola come presidio culturale, istituzionale e sociale per migliorare i servizi e le funzioni culturali del quartiere di San Sisto attraverso la creazione del collaboratorio JG-Space presso la scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri”. È questo l’obiettivo del progetto JxG – Jazz Per tutte le Generazioni, promosso dall’Istituto Comprensivo Perugia 7 in partenariato con la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, l’Associazione “Amici dell’arte”, l’Associazione “La Banda degli Unisoni”, Giove In Formatica srl, e selezionato dal MiBAC nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Piano Cultura Futuro Urbano - Progetto Scuola Attiva la Cultura”. Il progetto JxG prevede l’attivazione, dal mese di marzo, di laboratori completamente gratuiti ed eventi legati alla conoscenza e alla diffusione della musica Jazz, Rap e delle musiche improvvisate e d’insieme, che possano favorire la creazione di reti virtuose, incentivando il dialogo e la collaborazione all’interno della comunità del quartiere di San Sisto. 2. Le attività previste dal Progetto I seguenti laboratori saranno attivi da marzo 2020. Per informazioni ed iscrizioni contattare Giove In Formatica srl allo 075.5997340 o scrivere a progettojxg@gmail.com Laboratorio “Sarà…Jazz Band”: intende “rinfrescare” l’attuale banda di San Sisto sia inserendo nuovi elementi di tutte le età sia ampliando il suo repertorio a nuovi linguaggi jazz, blues e R&B. Il laboratorio è aperto a chiunque sappia già suonare uno strumento a fiato – richiesto livello base; Laboratorio “Il Ritmo del Riciclo”: per creare un contesto in cui tutti possano trovare il proprio ambiente di espressione, sarà creato un gruppo di percussionisti di tutte le età che utilizzerà strumenti in parte costruiti da percussioni classiche e in parte da strumenti inventati e creati con materiali di riciclo. Il laboratorio è aperto a tutti e non sono richieste particolari competenze. Scuola RAP!: laboratorio educativo musicale che prevede creazione di brani attraverso il linguaggio hip hop. Le attività sono riservate a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni. Laboratorio “Fuori dal Coro!”: attività di coro multietnico e intergenerazionale dove, grazie al canto e allo scambio di esperienze musicali, verrà promossa l’inclusione di tutti i cittadini. Il laboratorio è aperto a tutti; Rassegna musicale “GeZSisto”: tutti i laboratori prevederanno uno o più momenti di restituzione promuovendo momenti di ascolto musicale che confluiranno nel palinsesto della rassegna promossa all’interno del JG-Space ed anche durante il Festival Umbria Jazz 2020;