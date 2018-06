Perugia: al Post, il museo della scienza, la prossima tappa di un tour interattivo con laboratori per genitori e figli

Con il motto "monta, gioca,scopri" Nintendo porta nei musei italiani una nuova esperienza interattiva. Siamo felicissimi di comunicare che, per Perugia, sarà proprio il Museo della Scienza Post ad ospitare questa incredibile novità in grado di unire tecnologia e creatività per far scoprire come l'apprendimento possa passare anche attraverso il divertimento.

Durante il Campus Estivo del Post dall’11 giugno al 9 settembre, i più piccini scopriranno l’innovativo Nintendo Labo con un approccio del tutto inedito. I bambini potranno trasformare dei semplici fogli di cartone in creazioni interattive chiamate Toy-Con, progettate per funzionare con la console Nintendo Switch e i controller Joy-Con. Che sia un pianoforte a 13 tasti perfettamente funzionante o il manubrio di una motocicletta, un robot, una casa o una cannada pesca, come per magia, il bello sarà vederli animati su schermo e scoprire tutti i segreti che stanno dietro la tecnologia rivoluzionaria che permette tutto ciò. Pane per i nativi digitali!