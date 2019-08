La Voce della Terra, chiusura alla grande con Mogol che racconta Battisti

Si chiama “Emozioni” lo spettacolo musicale che andrà in scena sabato 31 agosto a Scheggino chiudendo la rassegna “La Voce della Terra”. I più grandi successi di Lucio Battisti cantati da Gianmarco Carroccia accompagnato da un’orchestra di 16 elementi e raccontati dall’autore in persona, Mogol.

Ad aprire la serie di eventi, organizzati dall’associazione Visioninmusica, è stato il concerto della cantante israeliana Noa. “La Voce della Terra” fino a sabato sera propone numerosi concerti ed iniziative collaterali gratuiti. Il programma di venerdì 30 agosto prevede alle ore 17, allo Spazio arte Valcasana di Scheggino, la proiezione del documentario di Stefano Landini e Toni Lama "Cocktail bar. Storie jazz di Roma, di note, di amori".

Alle 19,30, in piazza Carlo Urbani, il concerto "Postcard from Brazil" del Maroni, Bravo, Morello trio. A seguire quello del Veronica Liberati Quintet.

Sabato 31 agosto dalle ore 12 alle 19, tra Scheggino e Sant'Anatolia di Narco ci saranno le incursioni musicali della "Fantomatik Orchestra". Alle ore 15 lungo la ex ferrovia Spoleto - Norcia, passeggiata in mountain bike "La Valnerina racconta". Alle ore 16, allo Spazio arte Valcasana, Alessandro Bravo con "88 Piccoli mondi", lezione-concerto per ragazzi. Alle ore 18,30, quindi, al museo del tartufo di Scheggino saranno protagoniste le eccellenze gastronomiche della Valnerina: presentazione, storia e degustazione di prodotti locali.

Infine, a chiudere la rassegna ci penserà alle ore 21 in piazza Carlo Urbani appunto il concerto "Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti".