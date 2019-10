La Trasimena, domenica a Castiglione del Lago appuntamento per la cicloturistica vintage del Lago

Si svolge domenica 27 ottobre a Castiglione del Lago la seconda edizione de “La Trasimena”, la ciclostorica del Lago Trasimeno organizzata dalla ASD Grifo Bike Perugia “I Grifoni” in collaborazione con le associazioni ciclistiche castiglionesi e con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, Regione Umbria e associazione “I borghi più belli d’Italia”. Partenza alle ore 9 da Piazza Mazzini, mentre il sabato ci saranno una serie di eventi collaterali.

“La Trasimena” è un raduno ciclostorico e ciclosportivo non competitivo su strade bianche e asfaltate, una pedalata in libera escursione che coinvolge i territori di Castiglione del Lago, Paciano, Panicale e Magione, dedicato alle biciclette d’epoca costruite prima del 1987 e per ciclisti con abbigliamento “vintage” da bicicletta d’epoca o di ispirazione storica.

La corsa prevede due circuiti distinti su strade asfaltate e bianche: il primo di 42 chilometri interamente nel territorio comunale di Castiglione del Lago con un’ascesa totale di 553 metri; il secondo, più impegnativo, misura 85 km e tocca i territori di Paciano, Panicale e Magione con un’ascesa totale di 1.031 metri.



Il programma prevede per sabato 26 dalle ore 16 l’apertura dei “mercatini vintage” in Piazza Gramsci e le ultime iscrizioni presso Palazzo della Corgna, con il ritiro dei numeri e del pacco gara. Alle 18 nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna un incontro dedicato ad un grandissimo campione del passato: “Parliamo di Bartali a Castiglione del Lago” con gli interventi di Giancarlo Brocci ideatore de “L’Eroica” e autore del libro “Bartali, un mito oscurato. Il duello sportivo del secolo non lo vinse Coppi” e di Paolo Alberati ex professionista della Mapei e autore del libro “Bartali e Coppi. L’eterna sfida”. A seguire apericena.

Domenica mattina il ritrovo dei ciclisti è fissato alle 8:30 al Centro Socio-Culturale “L’Incontro” presso l’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago e trasferimento in Piazza Mazzini per la partenza alle 9. All’arrivo dei due circuiti, sempre in Piazza Mazzini, si svolgerà un “pasta party” presso il Centro Socio-Culturale “L’Incontro”.