Un week end tra Gualdo Cattaneo e Montefalco a degustare Sagrantino: un nuovo appuntamento per gli amanti del buon bere

Un nuovo ‘Weekend della Strada del Sagrantino’ attende gli appassionati del buon bere, dell’arte e del vivere all’aria aperta. Sabato 25 agosto nello splendido scenario della Rocca sonora di Gualdo Cattaneo è in programma ‘Montefalco rosso Doc & salumi’, una degustazione guidata da un sommelier professionista che illustrerà l’abbinamento dei vini rossi della denominazione Montefalco Doc ai salumi locali. L’appuntamento è alle 18 ed è richiesta la prenotazione obbligatoria allo 0742.378490 o all’email info@stradadelsagrantino.it. Il costo della degustazione è di 10 euro.

Il giorno successivo, domenica 26 agosto, nell’ambito del cartellone ‘Sagrantino Trek&Bike’ si svolgerà invece il trek tour ‘Cantina Le Cimate’, una camminata con guida escursionistica ambientale e visita e degustazione, ovviamente, alla Cantina Le Cimate di Montefalco. La partenza dalla struttura è prevista per le 9 e il percorso di 5,2 chilometri, ad anello, è facilmente percorribile a piedi in circa due ore e mezzo, con arrivo in cantina. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria agli stessi contatti e il costo dell’iniziativa è di 20 euro. Sono necessari scarpe da trekking, cappello, zaino con acqua, abbigliamento comodo o sportivo e consigliati bastoncini da trekking.

Altra iniziativa settimanale in programma a Montefalco con l’associazione ‘La Strada del Sagrantino’ è ‘Sagrantino: ieri & oggi’ giovedì 23 agosto. Al costo di 15 euro si potrà entrare al Museo di san Francesco (alle 15), seguire un focus guidato sulle antiche cantine francescane e alle 16.30 fare una visita guidata e una degustazione alla Cantina Fongoli.