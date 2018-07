Degustazioni verticali per scoprire i vini della Strada del Sagrantino: appuntamento alla cantina Antonelli

Raggiunge quota sei appuntamenti il cartellone dei Weekend della Strada del Sagrantino e triplica le degustazioni. Gli enoturisti potranno deliziare i palati venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio alla cantina Antonelli San Marco, a Montefalco, con degustazioni verticali di Montefalco Sagrantino Docg, a scelta tra tre orari: alle 10, alle 15 e alle 16.30. Il costo della visita in cantina con degustazione è di 15 euro ed è obbligatorio prenotarsi al numero 0742.379158 o scrivendo a info@antonellisanmarco.it.

Da Montefalco a Cannara, sabato 14 e domenica 15 luglio, per ‘Trottando tra le vigne’, un rilassante giro in carrozza alla scoperta dell’agricoltura biologica e biodinamica, dei vigneti e del progetto ‘One goose revolution’, che vede convivere armonicamente piante e animali, in particolare oche, nelle vigne della Cantina Di Filippo. Il vantaggio è per tutti: gli animali trascorrono circa otto ore al giorno in vigna, mangiano gli insetti dannosi per le piante e concimano il terreno mentre per quanto riguarda la loro carne questa risulta essere più gustosa rispetto a quella delle oche da allevamento. Anche qui è prevista una degustazione di vini in abbinamento a taglieri di prodotti biologici locali durante la mattinata (dalle 10 alle 12.30) o nel pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30). Il prezzo è 25 euro e la prenotazione obbligatoria (0742.731242 – degustazioni@vinidifilippo.com ; info@vinidifilippo.com).