La storia del movimento studentesco diventa una mostra: inaugurazione a Palazzo Manzoni

Perugia ospiterà, dal 7 al 30 Marzo, la mostra "In Movimento - La nostra storia dal 1960 ad oggi". Museo itinerante che racconta la storia del movimento studentesco tramite i suoi 32 pannelli. Il progetto è sato ideato e promosso dalle associazioni studentesche, Rete degli studenti medi e Unione degli Universitari, in collaborazione con Ed-work, SPI ed finanziato dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca.

Le associazioni studentesche si fanno portatrici di una grande scommessa, quella di far riscoprire alle nuove generazioni quei fatti storici importanti che hanno portato all'affermazione e rafforzamento della Democrazia nel secondo dopoguerra.

Si potrà trovare la mostra presso il terzo piano di Palazzo Manzoni (in Piazza Morlacchi), sede del Dipartimento di Lettere e Lingue. La supervisione del materiale espositivo sarà accompagnata dalla voce narrante di studenti, che vestiranno gli abiti di guide, pronte ad infondere in tutti i partecipanti la curiosità per tematiche importanti e sempre attuali.

L'esposizione sarà arricchita da una serie di eventi, mattutini e pomeridiani, sulle diverse tematiche trattate dalla mostra. Il tutto avrà inizio il 7 Marzo, ore 17:00, con l'inaugurazione della mostra.