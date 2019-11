La star di Amici Riki torna al Piazza Umbra per incontrare i suoi fan

Sabato 30 novembre al centro commerciale PiazzaUmbra di Trevi torna Riki, la star della 16esima edizione di Amici di Maria De Filippi . A partire dalle 17, il giovane cantante incontrerà i suoi fan, rilasciando autografi e facendosi fotografare insieme a lui. Per accedere al palco bisogna essere in possesso di un pass numerato che si riceve ordinando, prima dell’evento, il nuovo cd di Riki nel punto vendita Euronics all’interno del centro commerciale. Inquadrando il qr code che si trova sul pass si partecipa anche al concorso per vincere subito dei ‘priority pass’ e braccialetti in tiratura limitata. Sul palco i fan riceveranno l’autografo di Riki sull’apposito spazio presente sul pass che diventerà la copertina del cd.

Tutte le informazioni per partecipare all’evento su www.centropiazzaumbra.it.