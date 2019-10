"La psicologia nella scatola", scatole poste in varie città umbre per raccogliere istanze e problematiche dei cittadini

È partita ad ottobre 2019, in concomitanza con Umbria Psicologia Festival, la prima edizione de “La psicologia nella scatola”, un progetto di psicologia di comunità ideato dalle psicologhe e psicoterapeute Carola Sorrentino e Monica Morelli, con la partecipazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria. Diciannove scatole sono state posizionate in diverse città dell’Umbria per raccogliere temi, istanze, problematicità e vissuti dei cittadini.

Le “scatole delle idee” saranno disseminate in vari luoghi di diverse città umbre - Perugia, Assisi, Bastia Umbra, Città di Castello, Fossato di Vico, Foligno, Terni, Trevi, Umbertide – e chiunque potrà lasciare al suo interno la propria richiesta e vederla affrontata e sviluppata, nel corso del 2020, in forma di incontro teorico esperienziale condotto da psicologi e psicoterapeuti umbri. Dalla selezione dei temi più richiesti prenderanno il via, infatti, una serie di appuntamenti in giro per l'Umbria, dei workshop partecipativi volti a trattare gli argomenti scelti direttamente dai cittadini umbri da un punto di vista psicologico.

L’idea è stata già sperimentata nel corso dell’edizione zero, svoltasi interamente nei locali di Cult-Community Hub di Perugia e che ha visto la partecipazione di una comunità attiva, curiosa e desiderosa di avvicinarsi a temi di benessere personale e collettivo.

Gli incontri saranno ad ingresso gratuito.