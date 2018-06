La Negroni Week 2018 fa tappa in Umbria: ecco dove andare

Torna per il sesto anno la Negroni Week 2018, la settimana dedicata all’omonimo cocktail a base di Campari, gin e vermouth rosso. L’iniziativa internazionale di beneficenza, organizzata da Campari con Imbibe Magazine, avrà luogo dal 4 al 10 giugno al Norma Tapas Bar, il nuovo punto di riferimento per l’aperitivo in Bastia Umbra insieme a ristoranti e cocktail bar di tutto il mondo per raccogliere fondi a sostegno di cause benefiche importanti. In questi sette giorni, migliaia di locali - si legge in una nota- celebreranno il Negroni, iconico cocktail a base Campari che si avvicina al suo centenario, con un obiettivo di beneficenza condiviso.

Partendo dai 100 bar che hanno aderito nel 2013, la Negroni Week ha visto il coinvolgimento di 7.770 locali in 60 Paesi nel 2017, per un totale di ben 1,5 milioni di dollari raccolti a scopo benefico.