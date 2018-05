La musicologa Brumana scopre un ritratto inedito del musicista perugino Morlacchi: l'intervista

La musicologa Bianca Maria Brumana scopre un ritratto inedito del musicista perugino Francesco Morlacchi e ne dà conto in una pubblica conversazione. L’evento è previsto per il 24 maggio, ore 16:30, alla Sala Galileo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (l’Inviato Cittadino ricorda con emozione la presentazione del suo “Pinocchio perugino” in quella straordinaria location… una settimana dopo che vi aveva presentato una sua opera il semiologo e romanziere Umberto Eco).

Un luogo, dunque, di straordinaria importanza, per un evento che ha carattere di eccezionalità. Bianca Maria parlerà del proprio volume “Morlacchiana. Nuovi autografi di Francesco Morlacchi”, Morlacchi editore. Interverranno Paola Gibbin, Mila De Santis e Antonella D’Ovidio. Nelle bacheche della Nazionale verranno esposti autografi musicali e altri rari documenti, riguardanti il musicista perugino, la città di Firenze e la Toscana.

Racconta Brumana: “I ritratti di Francesco Morlacchi (1784-1841) sono numerosi. Molto nota è la litografia di Lodovico Zoeller, su disegno dell’abile ritrattista Carl Christian Vogel von Vogelstein, realizzata a Dresda nel 1825. Proprio in quell’anno, nel teatro della corte di Sassonia, fu rappresentata con grande successo la nuova versione del Tebaldo e Isolina, l’opera composta per La Fenice di Venezia nel 1822”.

L’effigie a che età lo ritrae?

“Il musicista aveva allora 41 anni e l’immagine ci mostra un uomo maturo e dallo sguardo sicuro di sé. I tratti, un po’ asciutti e duri, sembrano il portato della permanenza in terra tedesca e pare di riconoscere la mano degli artisti del luogo”.

Esistevano altre immagini del nostro illustre concittadino?

“Finora era conosciuto il ritratto fiorentino di Giuseppe Gozzini e Teofilo Salucci che fa parte di una collezione di dodici ritratti «de’ più celebri maestri di musica italiani contemporanei»”.

A che periodo risale?

“La litografia non è datata, ma il numero 1069, apposto da Salucci, fa collocare l’opera a dopo il 1829, avendo i due artisti firmato congiuntamente, in questa data, un ritratto di Andrea del Sarto che reca il numero 633 e che costituisce l’antiporta del volume di Luigi Biadi, Notizie inedite della vita d’Andrea del Sarto (Firenze, Tipografia Bonducciana, 1829).

Si rilevano diversità, oltre a qualche anno d’età in più, rispetto a quella di Zeller?

“Qui il musicista ha tratti molto più gentili e morbidi, rispetto al ritratto di Dresda: lo sguardo è più intenso e sensibile, la capigliatura riccia e ordinata. In sostanza, sembra una persona più giovane e non più vecchia di quella effigiata nella stampa del 1825”.

Credi che si tratti di un ritratto eseguito dal vero?

“Penso proprio di no. È probabile che il ritratto sia stato eseguito sulla base di una precedente incisione, tanto è vero che anche Gozzini è indicato come litografo e non come disegnatore”.

Quale potrebbe essere stato il prototipo di partenza? “Il modello potrebbe essere stato l’opera di Luigi Rados, incisa a Milano in occasione della rappresentazione del Gianni di Parigi nel 1818”.

Complimenti all’amica Bianca Maria Brumana che si conferma la massima, e infaticabile, esperta mondiale intorno alla vita e all’opera del musicista perugino Francesco Morlacchi, nato nel misero quartiere della Spina e assurto a gloria imperitura in tutta Europa.