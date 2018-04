“La musica segreta” del Festival Secret Music, un palcoscenico per giovani talenti ma non solo in Umbria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Nello splendido scenario del Castello di Monticelli di Marsciano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del festival musicale inedito Secret Music. Il direttore artistico del festival e la Dott.ssa Ellen Krauser hanno fatto gli onori di casa presentando la kermesse. Il festival musicale Secret Music è un evento inedito e originale. L’idea alla base del festival è quella di coinvolgere gli ospiti ed il pubblico, immergendoli nell’atmosfera suggestiva del Castello di Monticelli e del paesaggio umbro e facendo conoscere loro le interessanti proposte degli artisti e la loro musica senza far trapelare il giorno della loro esibizione. Lo spettatore saprà che al Castello si esibirà un musicista rinomato del cast selezionato per l’evento ma rimane segreto l’abbinamento tra data e artista (da ciò il termine “Secret Music”), rimanendo ferma la garanzia di uno spettacolo di qualità altamente professionale e coinvolgente. Il festival nasce dallo spin-off del Festival Internazionale Green Music, ultima “creatura” di Mastrini, con lo scopo di fornire spazi a giovani concertisti, giovani maestri e talenti in prevalenza umbri, in un contesto in cui le occasioni di esibirsi scarseggiano. Attraverso questo evento si vuole creare un perfetto connubio fra una musica di alto livello e un luogo suggestivo, che evoca la storia millenaria e la grande bellezza paesaggistica della regione Umbria. La strategica collocazione geografica del Castello di Monticelli permette di creare un evento di intrattenimento di assoluto livello per tutti quei turisti che graviteranno tra la fine di aprile e la fine di ottobre tra l’Umbria del Nord-Ovest e la Toscana del Sud-Est, ivi incluso il Lago Trasimeno e Perugia nell’area della Valnestore e in tutta la zona circostante. Tra gli artisti che vi parteciperanno si menzionano il maestro Francesco Santucci, primo sax dell’Orchestra moderna della Rai, Laura Magnani, pianista di fama internazionale che ha scelto di vivere a San Francisco, l’illustre clarinettista umbro, nonché orgoglio per il nostro territorio in tutto il mondo, il maestro Guido Arbonelli e tanti altri musicisti professionisti che si alterneranno tra le magiche atmosfere del Castello di Monticelli. Il direttore artistico Maurizio Mastrini sottolinea che questo festival rientra a pieno titolo nella sfera dei festival di merito: i musicisti selezionati ne fanno parte grazie ai meriti artistici acquisiti sul campo. I concerti si terranno nei suggestivi spazi del Castello nei seguenti orari: concerti al tramonto ore 18:30, i concerti serali a partire dalle ore 21:00; i concerti di Mezzanotte avranno inizio alle ore 23:00. Una nota particolare l’avrà il concerto dell’aurora tenuto dal maestro Mastrini il giorno 14 agosto al sorgere del sole. Questo è l’unico concerto in cui sarà reso pubblico l’artista fin da adesso. link video: https://wetransfer.com/downloads/e0316e9f8321c8eb5f02b558ff684b0620180424092011/cae1ef73ab065bb1989652a29721450620180424092011/81cb6a