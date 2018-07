Omaggio al mulo con le stellette, mostra fotografica dedicata a questo nobile e generoso animale

“Omaggio al mulo con le stellette”: questo il titolo di una interessantissima mostra, aperta a Fratticiola Selvatica, frazione perugina in cui si tiene annualmente la singolare Rassegna del Mulo e del Cavallo da Soma. L’esposizione fotografica è interamente dedicata al generoso ibrido, eccelso protagonista nei luoghi più impervi, sia di lavoro nei boschi che in attività di carattere logistico militare (prima e seconda guerra mondiale... e tanto altro).

Stefano Silvestri, seguendo le orme di suo padre Tosello, brillante ideatore della Rassegna, ha preso contatto con Francesco Pacienza che si era fatto carico di far conoscere agli Italiani il vero valore e l’importantissima funzione svolta da questi nobili e generosi animali. Bestie utili non solo in tempo di guerra, ma soprattutto nelle quotidiane faccende di lavoro nei campi o di trasporto di pesanti carichi, come la legna da ardere, da luoghi impervi e inaccessibili coi mezzi meccanici.

Tale impegno si concretizzò nella realizzazione di una mostra fotografica storica, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale degli Alpini, il Museo Nazionale e Storico degli Alpini, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Altomonte, la Provincia di Cosenza, la Regione Calabria, l’U.N.C.E.M., il WWF, sui 120 anni di attività del mulo nelle FF.AA. Quella mostra è adesso visitabile fino al 29 luglio a Fratticiola, in occasione della Sagra dello Spaghetto dei Carbonai.