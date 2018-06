La manutenzione dell'orto in Estate

HortoTuo è un progetto nato con l’obiettivo di creare spazi da coltivare a disposizione della cittadinanza. HortoTuo si ispira agli orti urbani dei primi del secolo scorso, un’area verde che consente a chi vive in città di riavvicinarsi alla natura e di coltivare frutta e verdura, portando a casa il proprio raccolto di prodotti buoni e genuini. L’orto diventa lo strumento che permette di mangiare biologico in modo sicuro, quello che vogliamo infatti è rafforzare la cultura di un metodo di coltivazione che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

Vengono organizzati corsi di agricoltura biologica che aiuteranno i proprietari degli orti a sviluppare una conoscenza sulla coltivazione e gestione degli orti in maniera biologica ed intelligente, corsi gratuiti aperti a tutti e senza limiti di età.

Sabato 23 Giugno dalle ore 15:00 presso HortoTuo, via Filippo Gualtiero, Perugia, ci sarà il corso gratuito aperto a tutti "Il mantenimento dell'orto in estate". In questo interessante incontro, il tutor di HortoTuo ci insegnerà tutti i segreti e le tecniche per mantenere l'orto anche nella stagione estiva e non rovinare il lavoro fatto durante l'inverno.