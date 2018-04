Per gli amanti del buon cibo: nella location de La Locanda del Cardinale, "ll teatro del gusto", tra champagne e baccalà

Secondo atto per ‘Il teatro del gusto l’originale…’ venerdì 13 aprile alle 20.30 a La locanda del cardinale con la serata Champagne & baccalà a cui sarà presente lo ‘scalco’, antica figura che progettava e dirigeva i banchetti.

Uno dei ‘top player’ degli champagne, Laurent Perrier, accompagnerà il ricco menù proposto dallo staff del ristorante di via del vescovado 8 ad Assisi. Si inizia con l’appetizer d’entrata per proseguire con carpaccio di baccalà, misticanza aromatica e lamponi disidratati e baccalà mantecato con insalatina di asparagi freschi, maionese al miele di sulla e arachidi. Seguono croccante di guancia di baccalà con chutney di mele allo zenzero e salsa di fave fresche e lomo di baccalà aromatizzato alla vaniglia bourbon, patate allo zenzero, cipollotti arrosto e salsa di parmigiano. E per finire, prima del dolce, sembra ma non è (trippa di baccalà in umido). Il costo a persona è di 80 euro e i posti limitati. Per prenotazioni: 075.815245, 338.5718531.