La festa di Carnevale dei Lions, aperta a tutti, per raccogliere fondi per la scuola secondaria Carducci–Purgotti

Lions Club Perugia Host, Leo Club Perugia e Leo Club Deruta, Lions Club Augusta Perusia, Fonti di Veggio, Deruta, Lions Club Maestà delle Volte, Perugia Centenario e Perugia Concordia organizzano congiuntamente il “Lions Carnival”. La Festa di Carnevale, aperta a tutta la cittadinanza, aprirà i battenti venerdì 21 febbraio prossimo alle ore 20.00 al Cantiere 21, con lo scopo di raccogliere fondi per donare dei locker alla scuola secondaria Carducci–Purgotti, che ha riaccolto tra i banchi suoi allievi poche settimane fa. I locker di cui i Lions Club doteranno la Carducci-Purgotti sono funzionali armadietti, sul modello dei college americani, che consentiranno agli studenti di disporre di un proprio spazio personale per tenere a scuola libri e materiale didattico. La cena – su prenotazione – avrà inizio alle ore 20.00 e sarà accompagnata dall’intrattenimento a cura de “I Soliti Ignoti Jazz Ensemble”. Intorno alle 22.00 si aprirà la seconda parte della serata con la festa in maschera che proseguirà con dj set anni '80/'90. Per la cena su prenotazione o per l’ingresso dopocena, dalle ore 22.00 in poi, è possibile rivolgersi per avere informazioni ai numeri 370/3072593 e 336/6190810.