La fedeltà di coppia è possibile, due giornate di lavoro ad Assisi con la Casa della Tenerezza

Esplorare le possibilità di rinnovare l’amore e la fedeltà all’interno della vita coniugale. Questo è l’obiettivo dell’incontro promosso dal Centro Familiare Casa della Tenerezza i prossimi 30 Novembre e 1 Dicembre ad Assisi, presso Casa Leonori, dove si terrà il primo appuntamento con le giornate di spiritualità per sposi e fidanzati. “La fedeltà possibile: il legame di coppia alla luce della tenerezza”, questo è il titolo dell’incontro, dove si prenderanno in considerazione gli strumenti pratici e quelli spirituali per vivere un matrimonio gioioso e duraturo.

“La fedeltà nel tempo è il nome dell’amore”, così ha detto il papa Benedetto XVI. La chiamata dei coniugi è quella di cogliere nel tempo uno spicchio d’eternità, sapendo rinegoziare e consolidare il patto di fiducia. Tutto nella consapevolezza che ogni fragilità può essere superata, se le transizioni familiari vengono vissute attivando le giuste risorse e inoltre affidandosi alla Grazia del sacramento del matrimonio.

L’evento avrà luogo presso Casa Leonori, Santa Maria degli Angeli, inizierà sabato 30 novembre (dalle 15 del pomeriggio) e terminerà domenica 1 dicembre.

Ci sarà spazio per ascoltare le riflessioni dei relatori, ma anche per momenti di condivisione di coppia, di preghiera e affidamento all’infinita tenerezza del Padre. Sarà un’occasione preziosa per le coppie per ritagliarsi un momento speciale in grado di far riscoprire la bellezza della sfida e l’aspirazione a invecchiare e consumarsi insieme l’uno per l’altra e l’uno con l’altra.

Per iscriversi è necessario compilare e inviare le schede di iscrizione presenti qui:

https://www.casadellatenerezza.it/la-fedelta-possibile-il-legame-di-coppia-alla-luce-della-tenerezza-30-novembre-1-dicembre/

Il Centro familiare “Casa della Tenerezza” è una comunità di fedeli: di condivisione tra sposi, coniugi soli, famiglie, laici e persone consacrate. La comunità è anche un luogo di accoglienza temporanea per coppie in difficoltà, La Casa della Tenerezza si trova sulla collina di Montemorcino, vicino al centro di Perugia.

Per maggiori info: www.casadellatenerezza.it