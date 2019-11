LA CURIOSITA' Non siamo su Scherzi a parte… al Museo Archeologico di Perugia si presenta un libro sullo sterco

Non siamo su “Scherzi a parte”… al Manu si presenta un libro sullo sterco. Argomento di certo irrituale, ma non privo d’interesse, tanto più se proposto in un ambiente di alta cultura. Eppure venerdì 22 novembre, alle ore 17:00, al Museo archeologico nazionale dell’Umbria, sarà presentato uno studio su questo originalissimo tema.

Sarà l’archeologa e direttrice Luana Cenciaioli a parlare del libro di Mattia Tonelli, “Lo strano odore della vita. Riflessioni sullo sterco e i suoi abitanti”, edito dalla Fondazione Girolomoni con prefazione di Jean-Pierre Lumaret (pp.152, 2018, 12 €). L’autore, Tonelli, lavora al Dipartimento di Scienze biomolecolari dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. Ovviamente, trovandosi in ambiente archeologico, non si potrà ignorare lo scarabeo stercorario, sacro agli Egizi.

Gli amanti della letteratura, ricordano il racconto “La metamorfosi” di Franz Kafka, in cui il protagonista, Gregor Samsa, si trasforma in un insetto (non precisato). Secondo Vladimir Nabokov, si sarebbe trattato, appunto, di uno scarabeo stercorario. Il libro racconta la storia ambientale, animale e culturale del mondo dello sterco e degli insetti stercorari, gli scarabei coprofagi, e dei rapporti che noi esseri umani abbiamo instaurato con loro. Un lavoro certamente sorprendente che stupirà e divertirà. E porterà fortuna.