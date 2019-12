La Città della Domenica si trasforma nel Parco di Natale per allietare piccoli e grandi

Oltre 4mila persone hanno visitato, nei primi due appuntamenti, “Il Parco di Natale”, l'evento di Città della Domenica e Magenta Events, patrocinato anche dalla Provincia di Perugia.

Anche nel prossimo weekend (14 e 15 dicembre) il Parco, trasformato magicamente in un vero e proprio villaggio natalizio, è pronto per incantare adulti e bambini. Novità di questa settimana, pensata per i più coraggiosi, è la presenza nel pomeriggio di una mongolfiera. L'appuntamento è al parcheggio di Città della Domenica, a partire dalle 14.30, per provare un rapido giro, rimanendo comunque ancorati a terra, o semplicemente per ammirare la salita e la bellezza del 'colorato pallone'.

La manifestazione è dedicata in particolare ai bambini, per loro è stata pensata una visita guidata, con partenza dalla Piazza Principale, a bordo del treno delle meraviglie. Il treno parte ogni 30 minuti e conduce, attraverso un'autentica panoramica del parco naturalistico, al Villaggio di Babbo Natale. Dalla Fabbrica dei Giocattoli alla Casa di Babbo Natale.

Nella stessa piazzetta gli adulti possono intrattenersi assaggiando varie e gustose pietanze grazie ai migliori street food italiani.