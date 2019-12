La "Christmas running” sbarca a Piegaro: al via la seconda corsa dei Babbi Natale

Dieci chilometri in costume per le strade della vallata. E’ in programma domenica Domenica 29 dicembre la 2a edizione della Christmas Running Valnestore.

La manifestazione è itinerante. Dopo l’esordio di Castiglion Fosco, quest'anno la partenza è l'arrivo saranno dalla piazza centrale di Piegaro. Il circuito prevede un primo chilometro di discesa, poi un tratto di 7.5km in pianura e soltanto l'ultimo chilometro in salita.

Il ritrovo dei partecipanti è alle 8,30 in Piazza Verneuil En Halatte, mentre la partenza è prevista per le ore 10.

La manifestazione rivestirà un carattere non competitivo, anche se saranno stilate classifiche con relativi tempi. Saranno premiati i primi 10 assoluti maschili e femminili con premi in natura e prodotti natalizi.

Per gli amanti delle camminate è previsto un percorso di 3 chilometri. Al termine dell'evento ricchissimo ristoro che si terrà presso i locali del circolo Acli di Piegaro. L’evento è a cura dell’Assessorato turismo e Cultura del Comune di Piegaro in collaborazione con Athletic Team Perugia.