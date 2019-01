La befane invaderanno Corso Vannucci: tutti i particolari dell'evento, in regalo le calze della Perugina

Anticipazioni esclusive sulle Befane che oggi pomeriggio animeranno l’acropoli, a far capo dalle 17. Non una, ma almeno tre saranno le Befane che si aggireranno per Palazzo dei Priori. La prima farà capolino dalla finestrella a lato dell’orologio del Comune per salutare bambini e adulti in attesa. Una seconda vecchietta si aggirerà fra i merli guelfi del palazzo facendo “luccarella”, ovvero mostrandosi e scomparendo, per poi ricomparire in un punto diverso.

La terza Befana sarà colei che scenderà dalla torre campanaria calandosi attraverso la fune, preventivamente piazzata in mattinata. Anche le funi saranno “una e trina”: una per la discesa, la seconda per la sicurezza, la terza per frenare una calata che altrimenti si rivelerebbe rovinosa. A terra ci saranno ad attendere i componenti della Compagnia teatrale in dialetto perugino “Il Carro di Chiugiana” di Cesare Giugliarelli.

A loro il compito di animare l’evento con interviste ai passanti, ai bambini, alle famiglie. Dopo aver, ovviamente, dato la parola al sindaco Romizi, all’assessore Casaioli e a uno dei vertici dei Vigili del Fuoco. Già, i Vigili del Fuoco. Praticamente, faranno tutto loro e le Befane saranno proprio loro, sotto mentite spoglie. “Ma – chiariscono – l’organizzazione fa capo esclusivamente al Comune. Noi diamo semplicemente una mano”. E che mano! Le interviste verranno diffuse tramite un idoneo service audio. Lo piazzeranno intorno alle 14, poi le prove e i preparativi occorrenti per far girare l’evento.