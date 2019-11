La 7ma ora, arriva il festival del cinema per la scuola

Proiezioni di film, incontri con gli autori, approfondimenti tenuti da esperti, seminari su tematiche cinematografiche e di interesse sociale, workshop sulla didattica del cinema. Ha preso il via a fine ottobre il progetto La 7^ Ora dedicato a studenti e docenti degli istituti scolastici della provincia di Perugia, realizzato dall'Associazione RealMente e PerSo - Perugia Social Film Festival, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Perugia 5, Legambiente Umbria, Punto Arlecchino, Amnesty International Perugia, Fondazione La Città del Sole – Onlus, Monimbò Bottega del Mondo – Altromercato e con il contributo di MIUR e MiBAC, nell’ambito del progetto “Cinema per la scuola - Buone pratiche, rassegne e festival”.

Fino al 27 novembre un ricco programma di eventi, che coinvolge circa 40 docenti e 220 studenti della scuola primaria e secondaria inferiore di Perugia. 8 proiezioni di film, dai classici per ragazzi Zanna Bianca e La bicicletta verde a importanti film di recente produzione come Antropocene, Barbiana 65 – La lezione di Don Milani e Controcorrente, accompagnati da incontri con autori ed esperti. Tra gli appuntamenti da segnalare: sabato 16 novembre al Cinema PostModernissimo, Barbiana 65 - La lezione di Don Milani di Alessandro D’Alessandro (Italia, 2017, 94’); il recupero integrale del materiale filmato girato dal regista Angelo D’Alessandro nel dicembre del 1965 a Barbiana, protagonisti don Lorenzo Milani, i suoi allievi e gli aspetti fondamentali della Scuola di Barbiana. Un incontro in collaborazione con Punto Arlecchino, il Centro di ascolto, orientamento e documentazione per l’educazione interculturale e l’inte(g)razione del Comune di Perugia.