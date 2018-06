Passignano: tutto pronto per la sesta edizione tutta al femminile de "Isola del libro Trasimeno". Tutti i dettagli

‘Isola del libro Trasimeno’ titola al femminile la sua sesta edizione. È infatti la donna e il suo ruolo nella società il tema scelto per il ciclo di café letterari che avranno come sfondo, a Passignano sul Trasimeno, la suggestiva cornice del lago, con tappe anche a Isola maggiore e Perugia, e come protagonisti esponenti del mondo culturale, civile e politico umbro e italiano. Circa venti appuntamenti tra il 16 giugno e il 23 settembre il cui programma sarà presentato a Perugia, venerdì 8 giugno alle 11 nel salone d’onore di palazzo Donini.

All’incontro parteciperanno Italo Marri, ideatore e organizzatore della manifestazione, il suo direttore artistico Anton Carlo Ponti, Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Ermanno Rossi, sindaco di Passignano sul Trasimeno, e Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica a Perugia, membro del comitato scientifico e presidente della giuria del premio letterario Isola del libro. Sarà presente inoltre il pittore Giuliano Giuman, la cui mostra sarà una delle tre ospitate nell’ambito del cartellone.