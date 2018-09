L'Isola del Libro volge al termine: chiusura con la cerimonia di consegna del premio letterario "Raccontami l'Umbria in un libro"

L’Isola del libro Trasimeno 2018 sta ormai per volgere al termine, e a chiudere questa edizione, come avviene ormai da tre anni, sarà la cerimonia di consegna del Premio letterario Isola del libro ‘Raccontami l’Umbria in un libro’. A ricevere il riconoscimento, alla Terrazza Lidò di Passignano sul Trasimeno, domenica 23 settembre alle 18.30, saranno gli autori Enrico Menestò, per il libro da lui curato ‘Santa Chiara da Montefalco monaca agostiniana (1268-1308)’, edito dalla Fondazione Cisam, e Mino Lorusso per il suo ‘Il saio e la lince’, edito da Rusconi. A coordinare l’evento sarà Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica a Perugia. Il premio letterario, alla quarta edizione, è in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che già sostiene la manifestazione, e con la Camera di commercio di Perugia.

Nel libro ‘Santa Chiara da Montefalco monaca agostiniana (1268-1308) nel contesto socio-religioso femminile dei secoli XIII-XIV’ sono contenuti gli atti del Congresso internazionale tenutosi tra Montefalco e Spoleto nel settembre 2008 in occasione del settimo centenario della morte di Chiara da Montefalco.

‘Il saio e la lince. Viaggio sentimentale nelle Umbrie dei miti’ di Mino Lorusso, invece, “è – come è scritto nella descrizione – una lettura non convenzionale della storia dell’Umbria, tale da svelarne la dimensione spirituale e umana. Un libro per chi ama viaggiare nel tempo, alla ricerca del genius loci: quello spirito misterioso che alberga nel paesaggio e nelle pietre che ricamano i borghi. Un’Umbria come prodotto delle tante sovrapposizioni storiche e sociali che nel corso dei secoli l’hanno modellata, rendendola – così come l’Italia tutta – unica e straordinaria”.

L’ultimo café letterario, dedicato al mondo dello sport e che si sarebbe dovuto tenere sabato 22 settembre, è stato invece rinviato a data da destinarsi.