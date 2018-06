Isola del Libro: Simona Atzori presenta il suo nuovo libro "La strada nuova"

In linea con il tema di quest’anno, ‘Al femminile’, sarà una donna la protagonista del prossimo café letterario dell’Isola del libro Trasimeno. Nella piazzetta della frazione passignanese di Castel Rigone, domenica 1 luglio alle 17, la ballerina, pittrice e coach Simona Atzori presenterà il suo libro ‘La strada nuova’ (Giunti). L’evento sarà coordinato dal giornalista Mario Mariano.

“In questo libro – scrive l’editore –, Simona Atzori racconta il percorso eccezionale che l’ha portata a scoprire le sue potenzialità e, insieme, ad accettare i propri limiti. Tutto comincia da un desiderio: essere protagonista della propria vita. Ciò che segue è ‘La strada nuova’: un cammino in quattro fasi (preparativi, partenza, transito e arrivo) che l’autrice condivide idealmente con i suoi lettori. Simona racconta, senza la pretesa di insegnare nulla”.

Sempre nell’ambito dell’Isola del libro Trasimeno, la sera alle 20, alla Domus Volumnia, a Piscille di Perugia, si terrà una cena di beneficenza per raccogliere fondi per sostenere le cure neurologiche della piccola Noemi, bambina affetta dalla rarissima sindrome di Rett, attualmente curabile solo a Huston in Texas.

Per informazioni: www.isoladelibrotrasimeno.it.