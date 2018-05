L'Aperol Spritz Tour arriva a Perugia: mega aperitivo in centro storico

Aperol Spritz diffonde l’onda arancio dell’aperitivo più colorato che ci sia con l’Aperol Spritz Tour, portando tutta l’allegria del suo happy hour in giro per l’Italia.

Domani il coloratissimo van Volkswagen Hostaria del Vecio targato Aperol Spritz farà tappa a Perugia, offrendo all’incantevole capoluogo della regione Umbria il suo carico di Aperol Spritz e irresistibili cicchetti. La città, piccolo gioiello di epoca etrusca e medioevale, sarà infatti lo scenario perfetto per tutti i brand lovers per condividere una serata all’insegna dell’amicizia e della gioia di vivere: il tutto accompagnato dall’aperitivo più amato dagli italiani.

L’appuntamento è dalle 18.00 alle 22.00, nei centralissimi Giardini di Piazza Italia, per un aperitivo del giovedì sera unico e diverso dagli altri, in pieno stile Aperol Spritz: l’occasione ideale per aggiungere spensieratezza all’attesa del week-end.

Una serata imperdibile per ogni Spritz Lover che si rispetti: piena di divertimento e voglia di stare insieme, #HappyTogether, come recita l’originale claim Aperol Spritz.