Kia Stinger Golf Cup continua il suo programma: prossima tappa al Golf Club Perugia. I dettagli

Prosegue la Kia Stinger golf cup 2018 che tra le sue 23 gare ha in programma, sabato 7 luglio, una tappa al Golf club Perugia in località Santa Sabina. Ad accogliere e sostenere gli sportivi ci sarà la concessionaria Centralcar di Perugia che darà anche la possibilità di provare la vettura Kia Stinger, grande protagonista del torneo nazionale accanto al testimonial e campione di golf Edoardo Molinari.

Le gare si disputeranno con formula Stableford 18 buche tre categorie limitate: prima categoria handicap 0-12, seconda categoria handicap 13-20 e la terza categoria handicap 21- 36 con premi per il primo classificato lordo, primo e secondo netto per categoria, primo senior, primo lady, e primo netto ospite/cliente Kia.

La finale nazionale si svolgerà venerdì 21 settembre al Castello Tolcinasco golf club di Pieve Emanuele (Milano) dove si sfideranno il primo lordo e il primo netto di ogni categoria, e il primo cliente/ospite Kia di ognuno dei 23 circoli delle gare in calendario. Nella finale prevista anche la prova ‘Hole in one’: colui che per primo riuscirà a imbucare con un unico colpo vincerà una Kia Stinger. Per informazioni e iscrizioni: 075.5270162 (Centralcar Perugia, via Gerardo Dottori n. 62) o www.kiastingergolfcup.it.