Kidsbit, dalla musica a Youtube: ecco il festival per piccoli esploratori digitali

Si terrà a Perugia dal 25 al 27 maggio 2018 la terza edizione di KIDSBIT, uno dei primi festival in Europa per bambini e genitori dedicato all’educazione, all’innovazione e alla creatività digitale, progettato dall’Associazione Culturale ON e realizzato in collaborazione con Antica Proietteria.

Dal venerdì alla domenica -con un’anteprima giovedì 24 maggio riservata alle scuole- bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 2 ai 17 anni, invaderanno il centro storico per scoprire strumenti digitali innovativi: arte digitale, robotica, coding, stampa 3D, elettronica, videomapping e fotografia, trasformando così la città in uno spazio urbano creativo formato bambino.

Le piazze diventeranno playground luminosi, le mura storiche fogli su cui disegnare con software di pittura digitale, i monumenti piattaforme da animare con grandi installazioni interattive, i musei laboratori scientifici e tecnologici.