Perugia, al via il Kidsbit Festival in centro storico: un'avventura digitale per bambini e genitori

Prende il via venerdì 25 maggio a Perugia, la terza edizione di Kidsbit, uno dei primi festival in Europa dedicato a bambini e genitori del 21° secolo sull’educazione e la creatività digitale, progettato dall’Associazione Culturale ON e realizzato in collaborazione con Antica Proietteria.

Fino a domenica 27, bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni, insieme alle loro famiglie, animeranno e vivranno in modo innovativo il centro storico della città per scoprire nuovi strumenti digitali e confrontarsi con attività complesse e straordinarie come la manipolazione del suono e delle immagini, la robotica, la programmazione, lo sviluppo motorio combinato con la costruzione di scenari digitali, la fotografia, l'installazione, l’arte contemporanea.

Nella sua terza edizione Kidsbit si apre concretamente al mondo della scuola, grazie alle collaborazioni di USR - Ufficio Scolastico Regionale e della Rete degli animatori digitali dell’Umbria, e durante l’anteprima del 24 maggio e nella giornata del 25 ha elaborato un programma innovativo per gli studenti e percorsi laboratoriali formativi dedicati a docenti utili per sviluppare e sperimentare in classe nuovi moduli didattici.