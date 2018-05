Kidsbit fa il pieno di piccoli esploratori digitali: più di 2000 presenze in centro storico

L’entusiasmante e coinvolgente partecipazione conferma per il terzo anno consecutivo l’alta qualità di Kidsbit Festival, l’evento per i bambini e le famiglie del 21° secolo ideato e organizzato dall’Associazione Culturale ON, in collaborazione con Antica Proietteria.

Oltre 2000 le presenze stimate nei giorni del Festival tra bambini, ragazzi, genitori, docenti e curiosi; tanti i cittadini di Perugia che hanno scoperto luoghi storici della città che non conoscevano, molti i turisti arrivati da diverse regioni d’Italia appositamente per Kidsbit e straordinaria la presenza di famiglie internazionali che hanno vissuto gli spazi del centro in modo originale grazie ai tanti giochi, laboratori creativi, spettacoli, installazioni interattive e videomapping che hanno fatto divertire e ballare insieme grandi e piccoli.

Creare un Festival diffuso, sviluppato in 10 diverse location del centro storico e che interagisce direttamente con i monumenti e i musei, è stata la novità vincente di questa edizione che è riuscita a creare un ambiente urbano di sperimentazione, libero e vitale facendo incontrare la storia, l’arte e la tecnologia digitale per un’esperienza unica ed emozionante.

Importante quest’anno anche l’apertura al mondo della scuola, grazie alle collaborazioni di USR - Ufficio Scolastico Regionale e della Rete degli animatori digitali dell’Umbria, che durante l’anteprima del 24 maggio e nella giornata del 25, ha sviluppato un programma inclusivo ed originale per gli studenti e percorsi formativi dedicati ai docenti per aiutarli a sviluppare e sperimentare in classe moduli didattici innovativi.