Imparare i segreti della tecnologia e del computer, ecco i campus per bambini di Kidsbit

Si svolgeranno nelle settimane dall'11 giugno al 10 agosto 2018, in diverse sedi e città dell’Umbria, i Campus di Kidsbit dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 17 anni.

(Possibilità di formula residenziale)

I campus di Kidsbit offrono percorsi ludico-didattici di creatività digitale, dove metodologie di ricerca tipiche della produzione artistica affiancano la sperimentazione di linguaggi e strumenti della cultura digitale. I partecipanti impareranno a raccontare storie utilizzando robot, a programmare videogiochi inventati da loro, a sviluppare progetti fotografici, a esplorare i retroscena del mondo video studiando da YouTubers, a realizzare oggetti in stampa 3D per poi hackerarli con componenti elettroniche, produrre musica digitale e tanto altro ancora. Alcuni dei percorsi sono disponibili anche in lingua inglese.

Tutto questo all'interno di contesto di apprendimento rilassato, dove il tempo si dilata e le attività digitali si fondono naturalmente con l'esplorazione del paesaggio urbano, con il verde dei parchi, con la socialità e con lo sport.

Spazio anche alla libera iniziativa, per sperimentare tempi di autogestione in cui proporre approfondimenti e condividere curiosità.

Quote a partire da Euro 90,00 in early booking (solo mattina)

Campus pomeridiano da Euro 130,00 in early booking (fino alle 17.30)

Campus residenziale da Euro 550,00 in early booking (6 notti tutto incluso)

Info:

email info@kidsb.it - cell. 348 8033966