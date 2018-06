Quasar Village: l'incontro con le due gemelle Kessy e Mely e il loro libro "un ragazzo tra di noi"

Sono due gemelle, uguali e diverse, amate dal pubblico grazie ai loro video sui social, e in particolare su musical.ly, che le hanno rese famose con oltre 3,12 milioni di fan. Kessy e Mely, le sedicenni milanesi di origini peruviane, adesso si sono anche cimentate con la scrittura. Martedì 29 maggio è uscito il loro primo romanzo ‘Un ragazzo tra di noi’, edito da Fabbri, che presenteranno anche in Umbria con una tappa del loro firma-copie, venerdì 8 giugno al Quasar village di Corciano.

L’appuntamento per tutti i fan delle inseparabili sorelle, durante l’evento presentato da Andrea Prada, è a partire dalle 17, l’ingresso è gratuito ma è necessario avere una copia del volume da farsi autografare. Il libro, che non è una biografia, ma “ci rappresenta molto – dicono Kessy e Mely sul loro canale di Youtube –” racconta la storia di Sol e Luna, anche loro sorelle gemelle sedicenni con la carnagione olivastra e gli occhi leggermente a mandorla. Una dal carattere esuberante, l’altra timida e riservata vedranno incrinarsi il loro equilibrio dopo l’arrivo a scuola di uno studente di cui entrambe si invaghiscono. La storia si sviluppa tra video su Musical.ly, dispetti tra compagni, tornei, liti e prime cotte mentre le due protagoniste impareranno fino a che punto è forte il loro legame. Per informazioni: www.quasarvillage.it, pagina Facebook Quasar village.