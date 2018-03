Al Cantiere una serata tutta da ballare con il padre della deep house: arriva a Perugia Kerri Chandler

Kerri Chandler è universalmente riconosciuto come uno dei padri fondatori del genere deep house. Uno stile, quello del noto dj americano, altamente riconoscibile: la sua caratteristica più amata è quella di saper sempre combinare e alternare momenti di soul, ricordi musicali del suo passato inculcati dall'ambiente familiare, a ritmiche dure, suoni elettronici talvolta anche scarni. Sabato 17 marzo è atteso a Perugia come ospite principale del Cantiere Club. Una serata che sarà tutta da ballare visto che in consolle si alterneranno anche i noti e storici dj’s locali Faust-T, Sauro, Marco Cucchia e Viceversa.

Kerri Chandler nasce negli anni settanta nel New Jersey, all'ombra del club Zanzibar, dove la selezione musicale era curata da uno dei dj più in voga a quel momento: Tony Humphries. La frequentazione di questo locale sarà determinante nel far scoccare la passione per la musica house in Kerri, aiutato anche dal padre dj, che contribuì a far crescere la sua cultura musicale, in particolare verso la prima scena underground newyorkese. Affascinato dal mondo della produzione musicale, inizia a lavorare con drum machine e sintetizzatori, per poi creare un piccolissima etichetta discografica (Express Records) che serviva in pratica per promuovere collaborazioni per "produrre" altri artisti. Più che di deep house, in presenza di Kerri Chandler, si parla spesso di ‘NJ house’, ovvero una particolare forma di house nata e promossa all'interno dell'area metropolitana a Sud dello stato di New York, che si caratterizza per atmosfere meno calde e suoni più profondi, che incorniciano riff fatti di sintetizzatori.