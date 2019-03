Giovani talenti umbri alla ribalta, ecco Fratello: il nuovo singolo del cantautore JM

Dopo il successo del primo singolo Buzz, rilasciato a Giugno 2018, il giovanissimo artista umbro JM torna a farsi sentire con il brano intitolato Fratello, secondo singolo estratto dal suo LP d’esordio UNO (JAP Records) in uscita il 26 marzo 2019.

Scritto e diretto da Tiziano Fioriti per Strani Rumori Studio e co-prodotto con JAP Records e Penumbria Studio, il video di Fratello descrive il mood generale del nuovo album inciso dal giovane cantautore umbro: la storia immortalata per le vie di Perugia è un saliscendi di momenti euforici, ma anche fortemente emozionali, che coinvolgono lo spettatore dal primo all’ultimo minuto;



Fratello è uno dei brani più sentiti dal giovane artista: un acrobatico freestyle che nelle strofe descrive il percorso, a volte turbolento, del giovane songwriter, il quale sfocia infine in un coro di ritornello che si fossilizza nella mente dello spettatore già dal primissimo ascolto.



Fratello è presa di coscienza della propria realtà, tenacia sorretta da beats potentissimi e allo stesso tempo invito ad un approccio più spensierato nei confronti degli ostacoli che si pongono avanti ad un giovane musicista.