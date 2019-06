Jazz e musica popolare da Umbrò: arriva il pianista argentino Adriàn Iaies

Arriva la grande musica internazionale a Perugia con un appuntamento tra jazz e musica popolare: direttamente dall’Argentina, sabato 29 giugno (ore 21.30, ingresso gratuito, 60 posti senza prenotazione) arriverà in concerto presso la Sala Muro Etrusco di Umbrò Adrián Iaies, per una speciale performance per piano solo.

Adrián Iaies è pianista, compositore, arrangiatore e produttore. Ha registrato quasi trenta album nel corso della sua carriera e ha avuto quattro nomination ai Grammy Awards, l'ultima nel 2018, un Clarín Award e un Konex Award. Iaies è anche direttore artistico del Festival Internazionale di Jazz di Buenos Aires e dello spazio culturale La Usina del Arte, cariche che non gli hanno impedito di mantenere intensità e impegno nell’attività artistica. La combinazione tra il suo particolare approccio al tango e ad altre forme di musica popolare argentina con un'estetica di impronta chiaramente jazzistica ha valso a Iaies unanime riconoscimento internazionale.

Dalle ore 19 sarà possibile gustare l’aperitivo di Umbrò in terrazza, per poi apprezzare le note al pianoforte di Adrián Iaies dalle ore 21:30 in Sala Muro Etrusco. Per Informazioni: prenotazioni.umbro@gmail.com.