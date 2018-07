jazz concert & drink “Alla Posta dei Donini”

Lunedì 16 Luglio a partire dalle ore 21:30 nel suggestivo parco secolare della Residenza d’Epoca “Alla Posta dei Donini” la CITY RHYTHM ORCHESTRA coinvolgerà il pubblico con la sua energia a ritmo di Jazz e non solo! Direttamente da Philadelphia la City Rhythm Orchestra grazie al suo stile e alla qualità del suono è divenuta una band molto popolare ed acclamata ottenendo riconoscimenti in varie città degli Stati Uniti dove è solita esibirsi.

Diretta da Pete Spina e Nick Vallerio con grande professionalità, offre performance molto coinvolgenti ed estremamente entusiasmanti. La densità del repertorio e la capacità dei musicisti di cimentarsi in vari generi musicali sono sorprendenti. Le loro esibizioni includono tributi a giganti del jazz e dello swing quali Count Basile e Duke Ellington, voci quali Ella Fitzgerald e Frank Sinatra, leggende del blues come Ray Charles e artisti rock and roll’s degli anni 60 e 70, non mancano anche tributi a molti artisti famosi dei nostri giorni.

La serata è stata organizzata in collaborazione con Birra Perugia, fabbrica storica che pose la prima pietra addirittura nel 1875 e revitalizzata nei primi anni del duemila grazie ad una giovane realtà imprenditoriale che ha conquistato nel corso degli anni numerosi riconoscimenti.

Ingresso Concerto Jazz + Drink 15.00 € a persona

Per maggiori informazioni: 075609132 – info@postadonini.it

