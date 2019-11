Jazz Club Perugia: inizio al top con Enrico Rava e Danilo Rea

La stagione 2019-2020 del Jazz Club Perugia inizia con un incontro musicale ai massimi livelli: quello tra Enrico Rava e Danilo Rea.

Venerdì 8 novembre ore 21,30, presso l'Hotel Sina Brufani.

Nel corso degli anni i due hanno già collaborato in diverse occasioni, sia in duo che in gruppo.

Rava e Rea, inoltre, hanno alle spalle una lunga militanza all’interno di uno dei gruppi più amati del jazz italiano degli ultimi anni che ha inciso due CD dal titolo “Un incontro di jazz”, gruppo del quale ha fatto parte anche Gino Paoli.

Enrico Rava, jazzista triestino, classe 1939, è un’icona vivente del jazz italiano, conosciuto internazionalmente come uno degli interpreti più raffinati di questa musica cui il nostro paese abbia dato i natali.

Danilo Rea, vicentino ma romano d’adozione, classe 1957, è un pianista noto per la sua enorme versatilità che, nel corso degli anni, gli ha consentito di spaziare tra i generi, dal progressive rock degli inizi fino alle vette del jazz internazionale, passando per la reinterpretazione di classici sia del pop italiano che del songbook americano.