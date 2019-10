Perugia, Jap Records: è uscito il nuovo disco dei Diraq

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

OUTSET è il nuovo LP dei Diraq prodotto da Antonio Gramentieri disponibile da ora in tutte le piattaforme di streaming digitale, in CD e in Vinile 12". Un lavoro che parla di provincia, di sogni e speranze, di lotte, di vendette e di amicizie, di certezze ed incertezze nei tempi che cambiano veloci. Il disco dipinge una realtà prettamente surreale, dove personaggi e situazioni sono allegorie dei vari connotati della società, rappresentati dai contrasti sociali, colore della pelle, intolleranze di genere e un costante desiderio di evasione, o semplicemente di trovare il proprio posto nel mondo. OUTSET è un rituale che porta a guardare ogni giorno come un nuovo inizio. “Questo disco è come una fotografia sfocata, vuole esprimere concetti in maniera evocativa, ma allo stesso tempo concreta. Il processo creativo della presa diretta e della produzione artistica è fatto di rivelazioni, e quando qualcosa si rivela, è giusto abbandonarsi e lasciarsi trasportare in un luogo misterioso, sconosciuto e imprevedibile, che ci faccia sentire diversi da com’eravamo” - Diraq I Diraq sono un gruppo italiano che compone e suona musica inedita. Un suono vibrante di rock polveroso, di legno e valvole, che abbraccia sonorità ed immaginari desertici ed esotici; una tavolozza sonora di meticciato contemporaneo. Dopo un album, due EP e numerosi concerti, nel 2018 la band entra in studio sotto la produzione artistica di Antonio Gramentieri (Sacri Cuori/Hugo Race e molti altri..) e Roberto Villa de L'Amor Mio Non Muore Studio di Forlì per registrare il nuovo album in presa diretta analogica. Nello stesso periodo entrano a far parte del collettivo JAP Records che pubblicherà l'album intitolato OUTSET il 23 Ottobre 2019 in CD/VINILE e in tutti i digital stores.

Gallery