Jack Sintini e la maxi sfida di due giorni per la solidarietà: raccolta fondi per aiutare i bambini malati

L’Associazione Giacomo Sintini si cimenta nel Padel e insieme al Centro Sportivo Tennis Chiugiana ha organizzato una maratona di sport e solidarietà. 24 ore di Padel, primo evento di questo tipo in Umbria, si svolgerà sabato 29 e domenica 30 settembre nell’impianto di Chiugiana, a partire dalle 19:00 del sabato fino allo scoccare delle stesse ore della domenica.



E’ una vera sfida, come quelle avvincenti che Jack Sintini ha affrontato sotto la rete da pallavolo nella sua carriera: “Sarà una due giorni molto intensa, una nuova challenge che sappiamo di poter vincere, sia nel numero dei partecipanti all’evento che nel messaggio di solidarietà che riusciremo a diffondere” – commenta l’ex pallavolista. Scopo dell’evento è infatti la raccolta di fondi da destinare ad attività e progetti rivolti ai bambini ricoverati presso i reparti di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.



La maxi sfida di padel vedrà confrontarsi due squadre, ciascun partecipante si sfiderà per un’ora di gioco e ogni game vinto varrà come punto per la squadra di appartenenza. Al momento dello stop del torneo, alle 19:00 di domenica 30 settembre, il punteggio complessivo ottenuto dalle due squadre decreterà il vincitore.



“Inoltre – fanno sapere gli organizzatori – sabato sera il Centro Sportivo di Chiugiana farà da cornice al torneo e sarà possibile ascoltare musica dal vivo, rinfrescarsi con bevande e assaggiare specialità di Norcia, domenica invece ci saranno le premiazioni”. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito dell’Associazione Giacomo Sintini e direttamente presso gli impianti sportivi di Chiugiana.